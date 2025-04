Ein Stück Videospielgeschichte: Diese beiden Rollenspielklassiker kehren bald auf PS5 & Switch zurück!

Jetzt könnt ihr euch die Remakes zweier großer Rollenspielklassiker mit Preisgarantie im Bundle sichern.

Schon bald könnt ihr gleich zwei Meilensteine der Rollenspielgeschichte, die in Deutschland bislang allerdings kaum jemand gespielt hat, mit komplett neuer und zeitgemäßer Grafik nachholen: Mit Dragon Quest I & II HD-2D Remake bekommt ihr die ersten beiden Teile der legendären JRPG-Reihe, die ursprünglich 1986 und 1987 für NES erschienen sind, in einer stark verbesserten Version. Bei Amazon könnt ihr jetzt bereits vorbestellen:

Wie üblich bekommt ihr bei Amazon eine Preisgarantie: Falls das Spiel bis zum Release noch günstiger werden sollte, bezahlt ihr als Vorbesteller also automatisch den besten Preis. Einen konkreten Release-Termin gibt es noch nicht, die Neuauflage ist bislang lediglich für 2025 angekündigt.

Das bereits im letzten Jahr erschienene Remake von Dragon Quest 3 erzählt übrigens die Vorgeschichte von Dragon Quest 1 und 2, was auch der Grund dafür sein dürfte, dass Square Enix die Spiele in dieser Reihenfolge veröffentlicht. Es ist also keine schlechte Idee, jetzt noch schnell Teil 3 zu spielen und dann mit Dragon Quest 1 und 2 weiterzumachen:

Rollenspiel-Klassiker neu aufgelegt: Das bietet Dragon Quest I & II HD-2D Remake

Obwohl Dragon Quest I & II HD-2D Remake auf einen nostalgischen Look setzt, hat es mit der Grafik der NES-Originale praktisch nichts mehr zu tun.

Wie schon das Remake von Dragon Quest 3 bietet auch die Neuauflage von Dragon Quest 1 und 2 eine hübsche Mischung aus moderner 3D-Grafik und 2D-Pixellook, der an Spiele wie Octopath Traveler erinnert. So entsteht ein nostalgischer Stil, der zumindest noch ein kleines bisschen Ähnlichkeit mit dem Original hat (obwohl selbst die 2D-Figuren allesamt neu modelliert wurden) und trotzdem auch die Augen des heutigen Publikums zufriedenstellt.

Ansonsten wurde noch nicht viel Offizielles zum Dragon Quest I & II HD-2D Remake bekannt gegeben. Man kann aber wohl davon ausgehen, dass dieses sich generell am Dragon Quest 3 Remake orientieren wird. Das bedeutet, dass Dragon Quest 1 und 2 vermutlich zahlreiche Verbesserungen an der Steuerung und am Kampfsystem bieten, aber im Kern trotzdem taktische, rundenbasierte JRPGs alter Schule bleiben werden.

Während ihr im ersten Dragon Quest noch einen einsamen Helden spielt, seid ihr im zweiten Teil in einer Party unterwegs.

Es ist gut möglich, dass es wie bei Teil 3 ein paar neue Inhalte geben wird, was aber wahrscheinlich nichts daran ändern dürfte, dass Dragon Quest 1 noch ein vergleichsweise simples Rollenspiel ist, in dem ihr nur einen einsamen Helden steuert. Erst ab Dragon Quest 2, das auch ansonsten das deutlich komplexere und umfangreichere Spiel war, gab es eine Party mit mehreren Helden.

Obwohl es noch so wenige Infos gibt, sind wir jedenfalls zuversichtlich, dass Square Enix auch beim Dragon Quest I & II HD-2D Remake der Spagat zwischen Originaltreue und Modernisierung gelingen wird. Schließlich hatte das schon bei Dragon Quest 3 gut geklappt, der internationale Wertungsdurchschnitt des Remakes liegt laut OpenCritic bei stattlichen 85 Punkten.