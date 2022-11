Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Starten wir mit Basti, der weiter mit God of War Ragnarök beschäftigt ist und sich allmählich dem Ende der Reise nähert. Weiter geht's bei ihm auch mit Pokémon Purpur, wo er gestern seine erste Runde durch die Open World gedreht ist. Fürs Wochenende hat er sich den ersten Orden vorgenommen.

Linda will sich ebenfalls auf Monsterjagd begeben, obwohl sie Pokémon Karmesin ja für ihren Test bereits durchgespielt hat. Diesmal will sie aber einfach nur in Ruhe ihren Pokédex füllen und die Story komplett ignorieren. Für etwas mehr Action soll es noch Warzone 2 sein.

Warzone 2 steht auch bei Rae auf dem Zockplan fürs Wochenende. Der erste Solo-Sieg soll her, wenn sie sich nicht gerade in Duos oder Squads tummelt. Zur Tradition ist aber auch die allsonntagliche Runde Among Us geworden.

Samara lässt hingegen die Finger vom Multiplayer und ist weiter mit God of War Ragnarök beschäftigt. Zwar hat sie beide Enden bereits erlebt, will sich die freien Tage über aber noch ein paar Trophäen schnappen. Und damit der Horror bei unserer Genre-Expertin nicht zu kurz kommt, schnappt sie sich auch das Bettlaken-Gruselspiel Luto, das ihr übrigens auf Steam kostenlos in einer Demo ausprobieren könnt.

Bei Eleen hat ebenfalls die Pokémon-Sammelsucht zugeschlagen. Damit die kleinen Monster aber auch mal eine Pause bekommen, wird bei ihr weiterhin Dragon Age Inquisition gezockt. Das Kampfsystem hasst sie zwar noch immer wie die Pest, Story und Charaktere tragen sie jedoch aktuell durchs Spiel.

Bei Tobi, Chris und mir (Dennis) kann ich es recht kurz halten. Bei uns sind gestern die Keys für The Callisto Protocol eingetrudelt und damit der Test pünktlich am Release-Tag um 6 Uhr morgens erscheint, werden wir uns durch das Schwarzstahlgefängnis knüppeln und ballern – und hoffentlich auch gruseln.

Das war es von uns. Habt ein wundervolles Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken.