Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Tobi, der sich nach Callisto seine Switch schnappt, um gemütlich eine Runde Soccer Story zu zocken. Das Voxel-Spiel ist die Tage über erschienen und Tobi will schauen, ob er euch den RPG-Fußball-Mix als kleinen Geheimtipp empfehlen kann. Auch hat er sich als riesen Dinofan Jurassic World Evolution 2 heruntergeladen und ist nach den ersten Missionen ziemlich angefixt.

Weiter angefixt ist auch Basti, und zwar von God of War Ragnarök, wo er mittlerweile zum zweiten Mal in Vanaheim angekommen ist und sich so langsam aber sicher dem Ende nähert. Hat er das eisige Action-Adventure gepackt, will er sich für ein wenig Kontrastprogramm ebenfalls Soccer Story anschauen, ein wenig Goat Simulator 3 zocken und sich den zweiten Orden in Pokémon Purpur schnappen.

Chris will am Wochenende noch The Callisto Protocol beenden. Leider nicht, weil es ihm so gut gefällt, sondern leider mehr aufgrund seiner unumstößlichen Regel angefangene Spiele auch zu beenden. Zur Abkühlung will er dann noch ein paar Runden in Need for Speed Unbound drehen.

Während Samara versucht sich weiterhin mit dem neuen Pokémon anzufreunden, stürzt sich Linda mit ihrer "Helikopter-Absturz"-Gang in Warzone 2. Zu besagtem Squad zählt auch Rae, die trotz für sie öder Locations eine Menge Spaß mit dem Battle Royale hat. Viel Spaß hat unsere Chefin hoffentlich auch mit dem kommenden Fortnite-Event, das sie neben der gewohnten Runde Among Us spielt.

Woher der Name "Helikopter-Absturz"-Gang stammt, seht ihr übrigens hier:

0:23 Call of Duty Warzone 2 - 'Perfekte Landung' mit dem Helikopter

Weniger Lust auf die Kriegszone hat Eleen, die sich passend zum anstehenden Dragon Age-Tag weiter durch DA Inquisition kämpft.

Annika hingegen tut es Chris gleich und dreht in Need for Speed Unbound ein paar weitere Runden, nachdem sie das Spiel für den GamePro-Test die Tage über bereits ausführlich gezockt hat. Teaser: Die fordernden und actionreichen Rennen haben es ihr neben dem Soundtrack, dem Tuning und dem Comic-Look angetan und ihr persönliches Fazit lautet "ich lieb's".

Und dann kommen wir noch zu mir (Dennis). Nach Callisto werde ich mich erst einmal für eine Woche in den Urlaub in den hohen Norden verabschieden und nur meine Switch mitnehmen, auf der weiter das tolle Luigi's Mansion 3 gezockt wird. Aber auch ein wenig Mario+Rabbids: Sparks of Hope, auf das ich mich nach dem klasse Vorgänger richtig freue. Achja, und Soccer Story muss ich mir als Voxel-Fan auch einmal anschauen. Liebe einfach den Echo Generation/The Touryst-Look.

Das war es von uns, ihr Lieben. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß mit allem, was euch positiv bewegt.