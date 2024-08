Wie Dishonored und Prey: Ex-Arkane-Gründer enthüllt neues Spiel und zeigt erste richtig schicke Screenshots

Von Arkane-Spielen wie Dishonored inspiriert: das neue Spiel von Wolfeye Studios.

Fans von Dishonored und Prey aufgepasst! Wolfeye Studios arbeitet an einem neuen Spiel, das genau in die Kerbe der beiden Arkane-Titel schlagen soll. Und das kommt nicht von ungefähr, immerhin steckt Raphael Colantonio, ehemaliger Gründer von Arkane Studios und Mitschöpfer der beiden Titel, dahinter. Viele ehemalige Entwickler*innen von Arkane Lyon und Arkane Austin (das mittlerweile geschlossen wurde) sind ebenfalls mit an Bord.

Auf X/Twitter hatte er die Enthüllung bereits angedeutet, jetzt wurden erste Details verraten. Einen ersten Teaser-Trailer gibt es leider noch nicht, dafür aber Screenshots.

Wolfeye enthüllt neue IP mit der 'DNA früherer Arkane-Spiele'

Kommen wir zuerst zum wohl wichtigsten Fakt: Bei dem neuen und noch namenlosen Spiel handelt es sich um ein First-Person-Action-Rollenspiel mit SciFi-Setting.

Neben der Enthüllung war aber auch das nicht allzu überraschend, da das bereits auf einem Foto im März angedeutet wurde, das Raphael Colantonio gepostet hatte. Dort standen nämlich schon die Begriffe "Retro Sci-Fi-RPG" und "First Person" auf einem Whiteboard.

GEin paar neue Details wurden mit der Ankündigung aber dennoch preisgegeben. So hat das Spiel etwa gerade die Vorproduktion abgeschlossen. Außerdem passt nicht nur das Genre zu älteren Arkane-Spielen wie Dishonored und Prey, es soll sich allem Anschein nach auch wirklich so spielen.

Das lässt sich zum einen daran festmachen, dass sich das noch recht frische Studio auf "immersive Spiele mit originellen Welten, starkem Sound und mutiger künstlerischer Leitung" fokussieren will.

In der Pressemitteilung zur Enthüllung ist auch ganz klar davon die Rede, dass die neue IP "auf der DNA früherer Arkane-Spiele aufbaut, um eine reichhaltige und detaillierte Welt, Spielfreiheit und ein tiefes RPG-Erlebnis zu bieten”. Aber auch Rollenspiel-Fans im Allgemeinen sollen sich "wie zu Hause fühlen", beteuerte der Präsident und Creative Director Raphael Colantonio.

Zusammen mit diesen Details gab es auch Bilder, bei denen es sich um Ingame-Screenshots handeln soll:

Gibt es schon einen grobe Release-Zeitraum? Nein. Es gibt noch nicht einmal einen Namen. Die Entwicklung des Spiels läuft gerade erst richtig an, wir werden uns daher sicherlich noch ein paar Jahre gedulden müssen.

Was Raphael Colantonios früheren Spiele Dishonored und Prey so besonders macht, lest ihr hier:

Registrierung für Alpha-Test bereits möglich

Dass Wolfeye Studios das Projekt so früh ankündigt, hat aber dennoch einen guten Grund: Sie wollen die Community so früh wie möglich mit in die Entwicklung einbinden. Mit der Enthüllung wurde direkt eine private Alpha bestätigt, durch die erste Personen früh in den Titel reinspielen können. Mit Hilfe dieses Feedbacks soll sichergestellt werden, dass das Spiel wirklich gut wird.

Die Alpha wird exklusiv und begrenzt sein. Wer Interesse hat, kann sich aber jetzt schon dafür vormerken lassen. Das garantiert keine Teilnahme, aber nur so bekommt ihr die Chance darauf, zu den Ersten zu gehören. Hier geht's zur Registrierung.

Das SciFi-Action-RPG stellt nicht das erste Spiel von Wolfeye Studios dar. Mit dem isometrisches Third-Person-Action-RPG Weird West konnte es bereits erste Erfolge feiern.

Was sagt ihr zu der Ankündigung? Habt ihr euch ein solches Singleplayer-Spiel im Stil der Arkane-Spiele erhofft, oder könnt ihr damit nichts (mehr) anfangen?