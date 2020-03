Ja, es kommen tatsächlich noch neue Spiele für die Wii U

Erinnert sich noch jemand an die Wii U? Ok, die Frage ist bewusst provokant gestellt, aber es ist wirklich erstaunlich, wie schnell Nintendos letzte Konsole durch den großen Erfolg der Switch in Vergessenheit geraten ist.

Viele von euch werden sagen: "Zurecht!" Immerhin war die Konsole von ein paar wirklich coolen Titeln abgesehen eher ein Schuss in den Ofen, besonders beliebte Titel wie Mario Kart 8 oder Lego City Undercover gibt es mittlerweile auch auf anderen (Nintendo-)Konsolen.

Da finden wir es wirklich erstaunlich, dass auch im Jahr 2020 also knapp 3 Jahren nach dem Ende der Wii U – immer noch neue Spiele für die Konsole erscheinen. Bei Publisher Pixelheart könnt ihr jetzt jedenfalls zwei neue Titel für die Wii U vorbestellen.

Was sind das für neue Wii U-Spiele?

Finding Teddy 2

In diesem 2D-Action-Adventure schlüpft ihr in die Rolle eine kleinen Mädchens, das durch ein Portal in die Fantasy-Welt Exidus gerät und dort ihren Teddy finden muss wie es der Titel schon verrät. Dafür zieht sie durch die Welt, besiegt Feinde und verbessert dabei auf dem Weg ihre Ausrüstung.

Pixelheart verspricht über 20 Stunden Spielzeit und einen "perfekten Mix aus RPG, Adventure und Platformer". Release ist am 17. April 2020.

SHMUP Collection

In diesem Paket sind zwei Arcade-Shooter enthalten: Satazius Next und Armed 7 DX, die vom japanischen Studio Astro Port entwickelt wurden. Hier steuert ihr Raumschiffe und ballert jede Menge Feinde ins Nirwana. Der Release ist für den 15. Mai 2020 geplant.

Beide Titel könnt ihr auf der Pixelheart-Webseite vorbestellen.

Achtung: Beide Spiele sind auf insgesamt 3000 Exemplare limitiert.

Auch auf der Switch erhältlich

Wer jetzt denkt: "Coole Titel", aber seine Wii U schon verkauft hat, muss nicht verzagen. Beide Spiele sind keine Wii U-Exclusives, sondern auch für die Nintendo Switch erhältlich, unter anderem über die erwähnte Webseite.

Habt ihr noch eine Wii U zuhause?