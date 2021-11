Egal auf welcher Konsole ihr spielt, es ist angenehmer, nicht an einem Kabel zu hängen. Wer aber doch eine PS5 hat, kann sich freuen, denn einige der kabellosen Headsets, die gerade bei Saturn im Angebot sind, sind auch mit der neuen Konsole kompatibel. Wenn es eine Zeit gibt, um Gaming-Zubehör günstig zu ergattern, dann ist sie auf jeden Fall gekommen.

Corsair HS80 RGB Wireless

Das Marken-Headset kostet normalerweise 150,- Euro, dank dem Sale bei Saturn könnt ihr es aber zu 40% günstiger bekommen – also für nur 89,- Euro. Dafür bekommt ihr auch ordentlich etwas geliefert: Noise Cancelling und der Soundmodus "Dolby Atmos" lassen euch tief in euer Spiel eintauchen und das bei einem Frequenzgang von 20 - 30 000 Hz. Rauschunterdrückung hat es natürlich auch, damit ihr problemlos mit anderen Spielern kommunizieren könnt.

Außerdem könnt ihr die Lautstärke ganz einfach am Headset regeln, Stummschaltung gibt es ebenso. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 20 Stunden, so dass auch lange Gaming-Sessions nicht unterbrochen werden. Die RGB-Beleuchtung lässt es zudem auch noch sehr schick aussehen. Verwenden könnt ihr es mit der PS4, PS5 und am PC.

JBL Quantum 400

Wer ein Headset in einer etwas anderen Preisklasse sucht, ist das JBL Quantum 400 eine gute Alternative. Auch dieses kabellose Headset ist kompatibel mit PS4, PS5 und PC, sowie der Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X|S. Der Frequenzgang reicht von 20 bis 20 000 Hz und ebenso wie das teurere Modell befindet sich die Lautstärkeregelung direkt am Gerät. Memory Foam-Polster machen es außerdem besonders bequem zu tragen.

Bei Saturn gibt es das JBL Quantum 400 derzeit für 44,- Euro statt für 84,- Euro.

Noch mehr Wireless Headsets bei Saturn

Falls euch keins dieser beiden Produkte überzeugt, gibt es auch noch einige andere im Angebot.

Zum Beispiel diese hier:

