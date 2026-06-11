WM 2026-Spiele auf der PS4/PS5 schauen: So verfolgt ihr die Weltmeisterschaft ganz einfach kostenlos auf Konsole

So schaut ihr die WM auf der PS5.

Ab dem 11. Juni 2026 wird vor der großen Weltbühne wieder gepflegt gegen den Ball getreten. Mexiko trifft um 21 Uhr als einer der drei Gastgeber im Eröffnungsspiel der FIFA Fußballweltmeisterschaft auf Südafrika und ab dann gibt es über einen Monat lang WM-Action.



Wer das Turnier bis zum großen Finale am 19. Juli live auf seiner PlayStation verfolgen will, sollte jetzt mal die Ohren spitzen. Denn ja, das geht! Ihr könnt euch die Spiele der WM 2026 auf der PS4 und PS5 anschauen – sofern diese auch auf ARD oder ZDF übertragen werden. Wir erklären euch, wie's funktioniert.

Weltmeisterschaft 2026 auf der PS4/PS5 schauen: Die Möglichkeiten im Überblick

Grundsätzlich erstmal: Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF zeigen mehr als die Hälfte der Partien der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2026 live. Über einen Smart-TV könnt ihr die Apps der beiden Sender natürlich direkt aufrufen, auf der PlayStation geht das nicht. Doch die kostenlose Joy-App ist hier euer Freund!

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Autoplay

Die erste und beste Möglichkeit: Joy-App

Die Joyn-App ist die einfachste Möglichkeit, Spiele der WM 2026 auf eurer PS4 oder PS5 zu schauen. Über den kostenlosen Streaming-Dienst könnt ihr euch ganz einfach die Livestreams von ARD oder ZDF anschauen.

Die App könnt ihr auf der PS4/PS5 ganz einfach herunterladen:

Navigiert im Hauptmenü eurer PS5/PS4 auf den PlayStation Store

Sucht nach "joyn"

Wählt die entsprechende Kachel aus und klickt auf "Installieren"

Einen Account müsst ihr nicht erstellen, um euch Spiele via Joyn anzusehen

Navigiert jetzt in der Leiste oben zu "Live-TV" und wählt dann ARD oder ZDF aus.

Die Alternative: der PlayStation-interne Browser

Eure PS4/PS5 besitzt zudem einen integrierten Browser, der allerdings nur über Umwege erreichbar ist. Wie das geht, erklären wir euch hier:

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Über den Browser könnt ihr dann die Seiten von ARD oder ZDF aufrufen und dort die entsprechenden Livestreams schauen.

Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Die Einstellung "JavaScript" in den System-Einstellungen sollte unbedingt aktiviert sein.

Welche Spiele der WM 2026 zeigen ARD und ZDF im Free-TV?

Leider könnt ihr via Joyn bzw. ARD und ZDF nicht alle WM-Spiele verfolgen:

die XXL-WM umfasst insgesamt 104 Spiele, 60 davon werden auf ARD und ZDF übertragen.

Alle Partien mit deutscher Beteiligung sind entweder auf ARD oder ZDF zu sehen , ihr könnt die Deutschland-Spiele also auch auf der PlayStation gucken.

, ihr könnt die Deutschland-Spiele also auch auf der PlayStation gucken. Auch das Eröffnungsspiel am 11. Juni sowie das Finale am 19. Juli sind auf den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen.

Die übrigen 44 WM-Spiele werden hingegen nur beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen sein. Eine Magenta-App auf PlayStation gibt es nicht.

WM 2026 Spielplan - Alle Deutschlandspiele im Überblick

Deutschland vs. Curaçao - 14. Juni 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit bei ARD

- 14. Juni 2026 um 19 Uhr deutscher Zeit bei ARD Deutschland vs. Elfenbeinküste - 20. Juni 2026 um 22 Uhr deutscher Zeit bei ZDF

- 20. Juni 2026 um 22 Uhr deutscher Zeit bei ZDF Ecuador vs. Deutschland - 25. Juni 2026 um 22 Uhr deutscher Zeit bei ARD

Sollte Deutschland die Gruppenphase überstehen und die K.O.-Runde erreichen, werden wir den Spielplan entsprechend updaten.

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Vor wenigen Tagen hat EA Sports in FC 26 übrigens schon den Weltmeister 2026 bestimmt. Die Macher der Fußballsimulation lagen mit ihren Prognosen bereits bei den letzten vier WM-Turnieren richtig. Der diesjährige Gewinner laut Simulation? Spanien!

Auf welchem Wege werdet ihr die WM 2026 verfolgen?