Im Microsoft Store gibt es die neuen Xbox Deals with Gold und diese gelten bis zum 24. März. Dieses Mal habt ihr wieder die Möglichkeit einige Top-Spiele für die Xbox One günstiger zu kaufen. Vor allem durch einen weiteren Sale im Microsoft Store, der euch Call of Duty: Modern Warfare und einige Assassin's Creed-Teile im Angebot günstiger anbietet.



Für die Deals with Gold gilt: Wie der Name schon verrät, könnt ihr diese Angebote nur wahrnehmen, wenn ihr Xbox Live Gold-Mitglied seid. Aktuell gibt es dafür zum Beispiel den Xbox Game Pass Ultimate für 1 Euro oder wenn ihr ihn schon mal hattet, gibt es drei Monate für nur 12,99 Euro.

Xbox Game Pass Ultimate ab 1 Euro

Aktuelle Xbox Deals with Gold

Nachfolgend findet ihr eine Auswahl an Spielen, die es derzeit mit einem Gold-Abonnement günstiger gibt. Im Microsoft Store findet ihr noch einige mehr. Insgesamt sind 65 Spiele reduziert.

Alle Xbox Deals with Gold

Weitere Top-Spiele im Angebot

Neben den Xbox Deals with Gold gibt es derzeit noch weitere Angebote im Microsoft Store. Darunter finden sich absolut top bewertete Spiele wie die Assassin's Creed-Reihe. Nachfolgend erneut eine Auswahl. Insgesamt sind über 200 Spiele, DLCs und Season Pässe im Angebot.

Alle Top-Angebote für Xbox One