Neuer Logitech-Handheld mit 12h Akku und Game Pass-Support angekündigt

Logitech hat mit dem G Cloud Handheld eine neue tragbare Spielekonsole angekündigt, die vor allem für Xbox-Spieler*innen interessant sein dürfte, die auf Cloud Gaming setzen. Microsoft will durch die Zusammenarbeit mit Logitech seine Spiele nun nämlich auch voll unterstützt auf einen Handheld bringen und so die Verfügbarkeit auf externen Geräten erweitern.

Ein Handheld für die Cloud-Community

Auch wenn Cloud Gaming in Deutschland noch ein Nischendasein fristet, investiert Microsoft mehr und mehr in diese Richtung. Über Xbox Cloud Gaming können wir heute schon Game Pass-Titel auf andere Geräte wie Tablets und Smartphones streamen und so selbst große Titel wie Halo auf dem Handy zocken. Wem das alles aufgrund des Touchscreens zu umständlich ist, für den ist vielleicht der neue G Cloud Handheld von Logitech etwas.

Der Handheld bietet uns sowohl Xbox Cloud Gaming als auch Remote Play als Verknüpfung direkt auf dem Startbildschirm und sorgt so für eine einfache Bedienung. Mit einer Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft können wir so Spiele des Abos streamen, Fortnite kann sogar komplett kostenlos ohne Abo gespielt werden. Die eigens gekauften Xbox-Titel lassen sich über Remote Play spielen.

Mehr als nur Xbox: Der Handheld bietet darüber hinaus auch Integrationen mit anderen Cloud-Diensten wie GeForce NOW von NVIDIA. Wer will, muss sich also nicht nur auf Xbox beschränken.

Mehr zu Cloud Gaming und anderen mobilen Konsolen:

Das bietet der G Cloud Handheld

Hier die ersten Eckdaten zum Handheld:

7 Zoll-LCD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1080p

Bildfrequenz von 60Hz

Touchscreen

WIFI und Bluetooth

mehr als 12 Stunden Akkulaufzeit

463 Gramm

Xbox Cloud Integration

NVIDIA GeForce NOW Integration

Zugriff auf weitere Cloud-Dienste über die Google Play Store App Remote Play

Wann erscheint der Logitech G Cloud Gaming Handheld und wie teuer ist er? Der Handheld erscheint am 18. Oktober 2022 in den USA und Kanada. Regulär kostet er 349,99 US-Dollar. Wer vorbestellt, zahlt aktuell nur 299,99 UD-Dollar.

Wie es mit einer Veröffentlichung in Deutschland aussieht, ist bislang nicht bekannt.

Was haltet ihr von Logitechs Handheld? Ist er etwas für euch?