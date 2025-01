Xbox Game Pass nimmt euch im Januar 2025 auch Spiele weg - von diesen 6 Titeln müsst ihr euch bald verabschieden

Der Xbox Game Pass wird auch im Jahr 2025 wieder einige Spiele verlieren. Welche das im Januar 2025 sein werden, hat Microsoft nun bekannt gegeben.

Auch im Jahr 2025 werden etliche Spiele in den Game Pass von Microsoft wandern, auf die alle Abonnent*innen des Spiele-Service dann Zugriff haben. Neben zahlreichen Neuankömmlingen wird es aber natürlich auch Abgänge geben – also Titel, die den Service wieder verlassen.

Welche Spiele das im Januar 2025 sein werden, hat Microsoft nun bekannt gegeben. Demnach müsst ihr euch bald von folgenden Titel im Game Pass verabschieden:

Wann verschwinden die Spiele aus dem Service? Ihr habt noch bis zum 16. Januar Zeit, die oben genannten Titel im Game Pass zu zocken, dann verschwinden sie aus dem Angebot.

Xbox Game Pass verliert einen nicht sonderlich erfolgreichen Dino-Shooter

Der wohl prominenteste Januar-Abgang dürfte vermutlich Exoprimal sein. In dem Koop-Titel von Capcom tretet ihr in futuristischen Exosuits gegen Dinohorden an.

Ein wirklicher Erfolg war der Titel allerdings nicht, denn im Juli 2024 kündigte Capcom an, dass alle saisonalen Inhalte von Exoprimal abgeschlossen seien. Spielbar ist der Titel aber nach wie vor, Multiplayer-Fans mit Faible für Dinos können also noch einmal einen Blick risikieren.

2:34 Exoprimal - Koop-Action mit Exosuits und Dinosaurierherden angekündigt

Autoplay

Die Zahl der Game Pass-Abgänge und wirklich großen Verluste hält sich im Januar 2025 daher in überschaubaren Grenzen, natürlich kann der Service aber auch ein paar Neuzugänge verzeichnen.

Diese hat Microsoft bereits vor einigen Tagen bekannt gegeben, alles weitere dazu könnt ihr in unserem Artikel dazu nachlesen:

Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service, mit dem ihr Zugriff auf über weit über 100 Spiele für die Xbox Series, Xbox One, Xbox 360 und die originale Xbox habt. Diese könnt ihr nach Abschluss eines Abos ohne Einschränkungen auf eure Konsole laden und spielen.

Der Service ist in mehreren, preislich unterschiedlichen "Tiers", also Stufen erhältlich. Die teuerste Variante (Game Pass Ultimate) gewährt euch beispielsweise zusätzliche Vorteile wie Spiele direkt zum Launch, Cloud-Gaming sowie Zugriff auf EA Play-Titel.