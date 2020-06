Wer eine Xbox One S oder Xbox One X besitzt, sollte sich auf jeden Fall einmal den Xbox Game Pass anschauen. Besonders interessant ist dabei der Xbox Game Pass Ultimate. Dieser bietet euch nicht nur das Spiele-Abo, sondern beinhaltet auch Xbox Live Gold. Mit letzterem könnt ihr online spielen und erhaltet jeden Monat für Spiele für eure Xbox geschenkt.

Der Xbox Game Pass Ultimate bei MediaMarkt

Bei MediaMarkt könnt ihr ab sofort im Guthabenkarten-Shop den Xbox Game Pass Ultimate kaufen. Ihr habt die Wahl zwischen einem und drei Monate. Dabei erhaltet ihr euren Code für den Game Pass direkt nach dem Kauf per E-Mail. Wer will, kann ihn sogar als Geschenk an jemand anderen verschicken lassen.

Xbox Game Pass Ultimate kaufen

Minecraft Dungeons und weitere tolle Spiele: Mit dem Xbox Game Pass könnt ihr sofort Minecraft Dungeons spielen. Das Action-Abenteuer im Hack & Slay-Stil wird gerne mit Diablo 3 verglichen. Doch im Gegensatz zu Blizzards Spiel sind bei Minecraft Dungeons alle Instanzen zufällig generiert und somit bei jedem Besuch anders. Dennoch erwarten euch ein ähnliches Gameplay und das alles in der Minecraft-Optik.

6 1 Mehr zum Thema Minecraft Dungeons - Was wir über das Klötzchen-Diablo wissen

Über 100 Spiele im Game Pass: Mit dem Xbox Game Pass bekommt ihr jeden Monat neue Spiele hinzu und zudem die Releases von Microsoft jeweils direkt zur Veröffentlichung. Insgesamt erwarten euch über 100 Games. Im Mai 2020 wurde zum Beispiel das herausragende Red Dead Redemption 2 hinzugefügt und im Juni 2020 erwartet euch No Man's Sky im Xbox Game Pass.