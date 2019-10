Xbox Games with Gold November 2019 - Gratis-Spiele bekannt

Abonnenten von Xbox Games With Gold erhalten auch im November 2019 wieder Zugriff auf einige Gratis-Spiele, die in der Mitgliedschaft und dem Xbox Game Pass Ultimate enthalten sind. Nun hat Microsoft bekannt gegeben, was ihr im kommenden Monat bekommt.

Games with Gold im November 2019

Xbox One:

Auch Xbox/Xbox 360:

Das Highlight des Monats

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter

Genre: Adventure

Adventure Release: 10.06.2016

10.06.2016 GP-Wertung: 69

Worum geht's? Im bereits achten Teil der Sherlock Holmes-Reihe widmet ihr euch erneut mit dem berühmten Detektiv aus der Baker Street und seinem treuen Freund Watson verschiedenen Verbrechen im viktorianischen London. In The Devil's Daughter löst ihr insgesamt fünf Fälle, die eure Kombinationsfähigkeit auf die Probe stellen.

Was ist das Besondere? Allerdings geht es manchmal auch action-lastiger zu, als es Fans der Reihe gewohnt sind. Die oft mit Geschicklichkeitsaufgaben oder Quicktime-Events inszenierten Action-Passagen haben bei uns im Test allerdings für einige Abzüge gesorgt, weil sie nicht so recht ins ruhige, bedachte Holmes-Setting passen wollen.