Xbox-Update für Series X/S & One ist erschienen und es bringt endlich eine Funktion, auf die ihr schon seit Jahren wartet

Das neue Juni-Update macht den Xbox-Home-Screen abwechslungsreicher.

Ein neues Update für eure Xbox Series X, Series X, One X oder One S wird in den nächsten Stunden ausgerollt. Im Juni-Update enthalten sind zwei Neuerungen, die Fans sich schon zum Teil mehrere Jahre gewünscht haben, aber auch ein paar kleinere Anpassungen.

Infos zum Download: Speichergröße: 900 Megabyte

900 Megabyte Versionsnummer: 10.0.25398.4908

Ihr könnt endlich eure Abos an der Xbox verwalten

Falls ihr euer Game Pass-Abo oder einen anderen mit dem Microsoft-Account verknüpften Abo-Dienst an der Konsole verwalten wolltet, dann erschien bisher lediglich eine große Texteinblendung mit einem QR-Code. Diesen musstet ihr einscannen, um euer Konto am PC oder am Handy per Browser zu verwalten. SO umständlich!

Mit dem Juni-Update für die Xbox-Konsolen ändert sich das radikal. Künftig könnt ihr unter Konto > Abonnements eure Abo-Pläne direkt an der Konsole ändern sowie die wiederholte Abrechnung aktivieren beziehungsweise deaktivieren.

Spiele-Hintergründe vor dem Standard-Hintergrund priorisieren

Dynamische Hintergründe für den Xbox-Home-Bildschirm gibt es jetzt schon ein ganzes Weilchen, genau wie von den Entwickler*innen festgelegte Hintergründe, die passend zu ihren Spielen auftauchen, sobald ihr die jeweilige Kachel ansteuert.

Fans wünschen sich schon ein ganzes Weilchen, beide Varianten zu mischen, und das geht dann jetzt auch endlich mit dem Juni-Update.

Ihr findet die Option unter:

Allgemein

Personalisierung

Mein Hintergrund

Ausgewählte Game Art anzeigen

Außerdem könnt ihr ab jetzt die Farbe ausgewählter Hintergründe unabhängig von eurer Profilfarbe verändern. Euer Home-Hintergrund kann also Knallerot erstrahlen, während die Kacheln in ein giftiges Grün getaucht sind.

Einige Artworks sind verdammt cool, wäre doch schade, sie zu verstecken!

W-LAN-Zugang wurde vereinfacht

Eine praktische Verbesserung findet ihr im Netzwerkmanagement unter Allgemein > Netzwerkeinstellungen > Funknetzwerk konfigurieren > Verbindung auswählen.

Eure Xbox merkt sich nach der Systemaktualisierung bis zu zehn verschiedene W-LAN-Netzwerke inklusive deren Passwörter. Falls ihr also häufiger zu euren Liebsten pendelt, müsst ihr künftig nicht mehr nach dem Router-Kärtchen mit dem passenden W-LAN-Schlüssel betteln.

Alle weiteren Neuerungen in der Übersicht:

Der Xbox Adaptive Controller ist nun mit mehr USB-Geräten kompatibel. Ein Update des Controllers ist dafür notwendig. Jeder Anschluss unterstützt von nun an bis zu 12 Knöpfe, zwei Sticks und einen Rundblickschalter.

Beim Xbox Elite Series 2-Controller kam es hin und wieder zu Verbindungsabbrüchen, wenn ein Headset am Klinken-Port angeschlossen wurde. Diese Probleme sollten jetzt gefixt sein. Ihr erhaltet das Update für das Luxus-Pad in der Xbox Zubehör-App.

Die Game Pass-App für den PC zeigt künftig Untermenüs für Xbox-, EA- und Riot-Spiele an.

Ihr könnt ab jetzt die Speicherdaten von Spielen beim Xbox Cloud Gaming verwalten, um zum Beispiel beschädigte Spielstände zu löschen.

Xbox Cloud Gaming unterstützt via Edge- oder Chrome-Browser sowie bei der Xbox-App am PC von nun an Maus- und Tastatur-Eingaben.

Auch einen kleinen Blick in die Zukunft gibt es

Microsoft hat neben den Änderungen im Juni-Update auch noch ein paar "Experimente" versteckt, die einige ausgewählte Tester*innen ausprobieren können. Gehört ihr zu dem erlesenen Personenkreis, stehen euch noch ein paar zusätzliche Features zur Verfügung:

Ihr findet Personen über die allgemeine Xbox-Suche auf dem Home-Screen.

Das Game Pass-Layout ist leicht angepasst.

Zusätzliche Informationen werden auf den einzelnen Suchkacheln angezeigt.

Im Laufe des Monats sollen die Anpassungen für alle Spieler*innen ausgerollt werden.

Gegen Ende des Jahres werden übrigens drei neue Xbox Series-Modelle erscheinen:

0:47 Microsoft hat drei neue Xbox-Konsolen angekündigt - unter anderem eine weiße Series X

Am wichtigsten am Juni-Update sind die Neuerungen am Betriebssystem der Konsole. Es wird aber auch noch eine jüngst entdeckte Sicherheitslücke geschlossen, die ausgenutzt werden konnte, um Modifikationen an den Xbox-Geräten vorzunehmen.

Mehr darüber findet ihr hier:

Ein paar ganz schön turbulente Tage, die Microsoft gerade durchlebt, und die Zukunft wird wohl nicht minder spannend. Zahlreiche Exklusivtitel sind für die nächsten Monate angekündigt und das ein oder andere Xbox-Update wird wohl auch noch folgen.

Hat es euch auch so sehr genervt, eure Abos nicht an der Konsole verwalten zu können?