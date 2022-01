Im Microsoft Store beziehungsweise im Xbox Store läuft gerade der große Lunar Sale zum Mond-Neujahr, in dem es über 500 Spiele für Xbox One und Xbox Series günstiger gibt. Darunter finden sich große AAA-Hits ebenso wie Indie-Geheimtipps. Beispielsweise sind berühmte Reihen wie Call of Duty und Assassin's Creed mit zahlreichen Titeln vertreten. Hier eine kleine Auswahl aus den Angeboten:

Der Sale läuft noch bis zum 7. Februar. Die Übersicht über alle 548 Sonderangebote im Lunar Sale des Xbox Stores findet ihr hier:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Einige der Spiele, die ihr im Lunar Sale günstiger bekommt, sind auch im Xbox Game Pass enthalten. Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate könnt ihr derzeit für nur einen Euro bekommen. Falls ihr also beispielsweise nur mal schnell die Kampagne von Halo Infinite durchspielen wollt, ist das wohl der bessere Deal.

Nach dem ersten Monat kostet der Xbox Game Pass Ultimate, der neben dem Game Pass für Konsolen und dem Game Pass für PC auch Xbox Live Gold und EA Play enthält, 12,99 Euro pro Monat. Den Game Pass für Konsole bekommt ihr für 9,99 Euro im Monat.