Passend zu Staffel 8 - Microsoft teast Game of Thrones-Projekt für Xbox an

Aktuell wartet die Welt gespannt auf die nächste Folge Game of Thrones. Die 8. Staffel hält die Fans derzeit mit (zu?) dunklen Bildern in Atem und steuert auf ein großes Finale zu. Diesen Moment nutzt Microsoft aus und teast auf Twitter ein neues Projekt für die Xbox an.

Was zeigt der Teaser?

Zu sehen gibt es leider nicht viel, allerdings ist eindeutig das Wappen von Haus Targaryen zu erkennen.

Dieses ist eines der großen Häuser von Westeros und spielt im Laufe der Serie eine tragende Rolle. Erkennbar ist das Logo am eingerollten Schwanz und den Beinen des dreiköpfigen Drachen.

And now your wait begins.

Stay tuned. pic.twitter.com/gfnM1vtAEO — Xbox (@Xbox) May 6, 2019

Was könnte damit gemeint sein?

Das wirft natürlich die Frage auf, welches Projekt derzeit bei Microsoft in Arbeit sein könnte. Im ersten Moment liegt ein neues Spiel im Fantasy-Universum von GoT nahe. Das wäre für Fans eine gute Sache, muss allerdings nicht unbedingt sein.

Möglich wäre beispielsweise auch die Ankündigung einer Special Edition der Xbox One (X)-Konsole, die mit einem Game of Thrones-Design versehen ist. Außerdem ist Microsoft stets bemüht die Liste an abwärtskompatiblen Spielen zu erweitern.

Es gab in der Vergangenheit bereits das ein oder andere Game of Thrones-Spiel. Ein richtiger Hit lässt zwar noch auf sich warten, aber vielleicht könnt ihr das 2012 für die Xbox 360 erschienene Game of Thrones: The Game bald auf der One nachholen.

Da die E3 2019 vor der Tür steht, ist es sehr wahrscheinlich, dass es spätestens Mitte Juni mehr zum geheimnisvollen Projekt geben wird. Microsoft hat bereits angekündigt, einige große Ankündigungen im Gepäck zu haben. Lassen wir uns also überraschen.

Was denkt ihr? Open World-RPG in Westeros, oder vermutlich doch eher eine limitierte Xbox One?