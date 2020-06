Am 8. Juni erscheint die Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition und ihr könnt sie ab sofort vorbestellen. Es handelt sich hierbei um eine besondere Version der Konsole, die passend zum wohl meist erwarteten Spiel 2020 gestaltet wurde.

Xbox One X Cyberpunk 2077 bei Amazon kaufen

Diese Inhalte erwarten euch:

Xbox One X im Limited Edition-Design

Xbox One Wireless-Controller im Limited Edition-Design

Cyberpunk 2077 - Digitale Vollversion

Die erste Erweiterung nach Release

1 Monat Xbox Game Pass Ultimate

Was kostet die Xbox One X Limited Edition? Obwohl es eine spezielle Version ist und sie einige Inhalte bietet, kostet sie zum Release nur 299,99 Euro. Bei Amazon kommen dabei noch fünf Euro Gebühr für den Versand ab 18 dazu.

Xbox One X Limited Edition vorbestellen

Ab sofort könnt ihr die Xbox One X Cyberpunk 2077 Limited Edition bei einigen Händlern vorbestellen. Beachtet aber, dass diese auch wieder zügig ausverkauft sein könnte.

Bei Amazon kaufen:

Bei Saturn kaufen:

Bei OTTO kaufen:

Bei Microsoft kaufen:

So sieht die Cyberpunk 2077 Limited Edition aus

Das Design soll an Night City erinnern. Dafür ist die Xbox One X mit zahlreichen Texturen überzogen, die Farbverschiebungseffekte und helle Panels mit sich bringen. Des Weiteren gibt es leuchtende Elemente bei der Konsole. Insgesamt bekommt ihr eine besondere Xbox One X mit speziellen Cyberpunk-Design.