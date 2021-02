Im Microsoft Store gibt es gerade die gesamte Assassin's-Creed-Reihe für Xbox One und Xbox Series im Angebot. In vielen Fällen sind mehrere Versionen wie Gold Editions und Ultimate Editions reduziert, auch einige DLCs gibt es günstiger. Die Angebote laufen nur noch bis morgen. Hier ein Überblick über die Deals, bei dem wir aber jedes Spiel nur in einer Version aufführen:

Weitere Angebote

Die Assassin's-Creed-Spiele sind nicht alles, was der Microsoft Store gerade zu bieten hat. Es gibt auch noch Spiele von Electronic Arts und ein paar weitere Titel anderer Publisher im Angebot. Die meisten dieser Deals sind ebenfalls nur noch einen Tag lang gültig. Hier eine kleine Auswahl:

Die Übersicht über alle aktuellen Angebote für Xbox One und Xbox Series im Microsoft Store findet ihr hier:

Microsoft Store: Spiele für Xbox One & Xbox Series im Angebot