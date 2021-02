Im Microsoft Store gibt es auch diese Woche wieder einige Spiele für Xbox One und Xbox Series günstiger. Insgesamt handelt es sich um rund 250 Angebote. Die meisten davon laufen noch mindestens bis Montag, einige auch deutlich länger. Unten haben wir euch ein paar der interessantesten Deals herausgesucht. Wer lieber gleich zur vollständigen Übersicht will, findet diese hier:

Microsoft Store: Zu den Angeboten für Xbox One & Xbox Series

Horrorspiele im Angebot

Diese Woche gibt es einige Horrorspiele im Angebot, wobei es sich in den meisten Fällen um kleinere Titel handelt. Eine Ausnahme ist der hervorragende Shooter Metro Exodus, der allerdings nicht mehr so viel Horror bietet wie die Vorgänger, sondern sich mit seinen großen, offenen Gebieten mehr in Richtung Endzeit-Open-World im Stile von Fallout oder Stalker entwickelt hat. Die beiden ersten Teile der Reihe gibt es aber zusammen im Bundle ebenfalls günstiger.

Indie-Hits und Geheimtipps

Daneben sind eine Menge kleinerer Titel im Angebot, die meisten davon von unabhängigen Studios. Der größte Name auf der Liste ist wohl das Mittelalter-Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance. Falls ihr nach Spielen für den lokalen Multiplayer sucht, seien euch aber auch Unrailed, Gang Beasts, Lovers in a Dangerous Spacetime oder Overcooked wärmstens empfohlen.

Weitere Angebote

Außerdem gibt es noch einige Angebote, die sich keiner der genannten Kategorien zurechnen lassen, zum Beispiel die Fighting Games Jump Force und Dragon Ball FighterZ. Zur Übersicht über alle Angebote kommt ihr hier:

3 Monate Xbox Game Pass Ultimate für 1€

Neukunden und alle, die ihn schon länger nicht mehr abonniert haben, müssen übrigens gerade für drei Monate Xbox Game Pasa Ultimate nur einen Euro bezahlen. Der Xbox Game Pass Ultimate enthält den Game Pass für Konsole und den Game Pass für PC mit jeweils Hunderten von Spielen. Außerdem mit dabei sind Xbox Live Gold, das man für den Online-Multiplayer der meisten Spiele braucht, sowie EA Play mit Spielen wie Star Wars Jedi: Fallen Order und Need for Speed Heat.

