Schon seit zwei Wochen gibt es im Microsoft Store so gut wie alle Teile der Assassin's-Creed-Reihe für Xbox One und Xbox Series günstiger. Später sind auch noch weitere Reihen des französischen Publishers Ubisoft dazugekommen, beispielsweise Far Cry, Watch Dogs, The Division und South Park.

Microsoft Store: Spiele für Xbox One & Xbox Series im Angebot

Inzwischen sind fast alle Ubisoft-Spiele reduziert, die der Microsoft Store zu bieten hat. Auch das Anfang Dezember erschienene Immortals Fenyx Rising ist reduziert. Nun enden die Angebote jedoch, sie laufen nur noch einen Tag lang. Hier haben wir euch zum Abschluss noch einmal die wichtigsten Titel aufgelistet:

Weitere Angebote: Call-of-Duty-Reihe reduziert

Neben den Ubisoft-Titeln gibt es auch noch einige andere Xbox-Spiele im Microsoft Store günstiger. Zum Beispiel sind neben Call of Duty: Black Ops Cold War auch viele andere Teile der berühmten Shooter-Reihe reduziert, etwa Modern Warfare, Black Ops 4, WWII, Advanced Warfare, Infinite Warfare und Ghosts. Auch diese Deals sind nur noch einen Tag lang verfügbar. Dasselbe gilt für ein paar kleinere Indie-Hits wie Prison Architect oder Nidhogg 2, die es ebenfalls im Angebot gibt. Die komplette Liste der Deals findet ihr hier:

