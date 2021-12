Im Microsoft Store gibt es gerade den aktuellen, für die Xbox Series gedachten (aber auch mit der Xbox One kompatiblen) Xbox Wireless Controller im Angebot. Er kostet nur noch 48,99 Euro statt 59,99 Euro. Laut Vergleichsplattformen bekommt ihr den Controller gerade nirgendwo sonst so günstig. Letzte Woche zum Black Friday hatte Microsoft ihn allerdings schon mal zum gleichen Preis im Angebot.

Der Preis von 48,99 Euro gilt nur für die schwarze Version, der Xbox Controller in Robot White kostet allerdings nur einen Euro mehr. Die Lieferung ist kostenlos und soll nach der derzeitigen Angabe auf der Shopseite in beiden Fällen bis zum 7. Dezember erfolgen.

Xbox-Spiele im Angebot

Daneben gibt es bei Microsoft auch noch einige Spiele für Xbox One und Xbox Series als Download im Angebot. Die Auswahl ist mit 78 Titeln (darunter auch einige DLCs, vor allem für Dead by Daylight) diese Woche nicht so groß, wie man es sonst gewohnt ist, aber trotzdem sind die Deals einen Blick wert. Hier ein paar Beispiele:

Die Übersicht über alle gerade reduzierten Xbox-Spiele im Microsoft Store findet ihr hier:

Xbox Game Pass Ultimate für 1€

Ein paar der reduzierten Spiele wie Rainbow Six Siege und Secret Neigbor sind auch im Xbox Game Pass enthalten. Falls ihr ihn schon seit längerer Zeit nicht mehr abonniert habt, könnt derzeit einen Monat Xbox Game Pass Ultimate für nur einen Euro bekommen: