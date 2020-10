Am 10. November 2020 erscheinen die Xbox Series X und die Xbox Series S. Während die leistungsstärkere Series X am ersten Vorbestellertag innerhalb kurzer Zeit ausverkauft war, ist die kleine Schwester dagegen durchgehend vorbestellbar. Wer zur Xbox Series S greifen will, hat nun bei Amazon sogar die Möglichkeit sie zum absoluten Bestpreis vorzubestellen.



Xbox Series S im Angebot: Bei Amazon erhaltet ihr die neue Next-Gen-Konsole für nur 290,99 Euro und somit neun Euro unter UVP. Das einen Monat vor Release. Wer sich die Konsole bei Amazon vorbestellt, hat die Garantie diese zum günstigsten Preis innerhalb des Vorbesteller-Zeitraumes zu erhalten.

Xbox Series S für 290,99 Euro bei Amazon

Das bietet die Xbox Series S

Die rein digitale Konsole: Die Xbox Series S setzt auf ein All-Digital-Konzept. Sie bietet also kein Laufwerk. Dafür ist sie bekanntlich 200 Euro günstiger als die Xbox Series X. Allerdings ist sie auch bei der Leistung nicht auf dem Niveau der großen Schwester.



Dennoch ist sie ein interessanter Einstieg in die Xbox-Familie. Wer nicht 4K spielen will, bekommt mit der Xbox Series S genug Leistung für 2K (1440p) mit bis zu 120 FPS.

