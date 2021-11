Bei O 2 bekommt ihr gerade die Xbox Series X im Tarifdeal. Es gibt verschiedene Optionen, die sich vor allem im Datenvolumen unterscheiden, die aber alle sowohl eine Telefon- als auch eine SMS-Flatrate beinhalten. Für die Tarifoption mit 20 GB Datenvolumen mit 4G oder 5G (maximal 300 Mbit/s) zahlt ihr beispielsweise 39,99 Euro im Monat, 120 GB Datenvolumen gibt es für 54,99 Euro. Die Mindestvertragslaufzeit liegt stets bei 24 Monaten, der einmalige Gerätepreis beträgt nur einen Euro. Hier findet ihr den Deal:

Die Konsole ist laut Angaben vom O 2 -Shop sofort verfügbar. Es kommen aber noch Versandkosten von 4,99 Euro dazu.

Wie günstig ist der Tarifdeal?

Gesamtkosten: Da wir nicht jedes der Tarifangebote einzeln durchrechnen können, greifen wir uns hier als Beispiel die Option mit 20 GB Datenvolumen heraus. Bei dieser zahlt ihr in den zwei Jahren der Mindestvertragslaufzeit 959,76 Euro für den Grundpreis. Hinzu kommen der einmalige Gerätepreis von einem Euro und Versandkosten von 4,99 Euro. Die Gesamtkosten liegen also bei 965,75 Euro.

Ersparnis: Vergleichbare Verträge mit 20 GB LTE sowie Allnet-Flat haben wir auf Vergleichsplattformen erst ab einem durchschnittlichen monatlichen Preis von 26,24 Euro (14,99 Euro in den ersten sechs Monaten, danach 29,99 Euro) gefunden. In den ersten zwei Jahren macht das 629,76 Euro. Die Xbox Series X würde einzeln 499,99 Euro kosten, falls ihr sie überhaupt irgendwo auftreiben könnt. Zusammen macht das 1.129,75 Euro. Mit dem O 2 -Deal spart ihr demnach also immerhin 164 Euro.

Falls ihr trotz Ersparnis einfach keine Lust auf Tarifangebote habt und lieber wissen wollt, wo ihr die Xbox Series X sonst noch bekommen könnt, solltet ihr vielleicht unseren Verfügbarkeitsticker im Auge behalten:

687 22 Mehr zum Thema Xbox Series X kaufen: Wo und wann ist sie wieder verfügbar? [Anzeige]