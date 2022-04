Im Xbox Store läuft jetzt der große Spring Sale: Bis zum 21. April bekommt ihr jede Menge Spiele für Xbox One und Xbox Series günstiger, darunter große AAA-Hits ebenso wie kleine Indie-Geheimtipps. Auch einige Add-Ons, DLCs und Season Passes sind im Preis reduziert. Insgesamt gibt es 763 Sonderangebote. Hier eine kleine Auswahl:

Die Übersicht über alle reduzierten Spiele im Xbox Spring Sale findet ihr hier:

Xbox Game Pass Ultimate: 1. Monat für 1€

Einige der Spiele im Xbox Spring Sale sind auch im Game Pass oder in EA Play enthalten, zum Beispiel Marvel’s Guardians of the Galaxy (Game Pass) oder Grid Legends (EA Play). Den ersten Monat im Xbox Game Pass Ultimate, der neben dem Game Pass für PC und Konsole auch Xbox Live Gold und EA Play enthält, bekommt ihr gerade für nur einen Euro. Falls ihr das betreffende Spiel nur einmal durchspielen und es nicht unbedingt dauerhaft besitzen wollt, seid ihr hier also vermutlich besser dran:

Ihr solltet aber daran denken, dass sich das Abo automatisch verlängert, sofern ihr es nicht rechtzeitig kündigt. Der reguläre Preis des Xbox Game Pass Ultimate liegt bei 12,99 Euro.