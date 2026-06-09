Xenoblade Genesis: Nintendo Direct im Juni 2026 enthüllt neuen Teil der RPG-Reihe

Während der Nintendo-Show wurde ein neuer Xenoblade-Teil gezeigt, der im Jahr 2027 für die Ninendo Switch 2 erscheinen soll.

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Tobias Veltin
09.06.2026 | 16:35 Uhr

Nächstes Jahr erscheint ein neues Xenoblade-Spiel. Nächstes Jahr erscheint ein neues Xenoblade-Spiel.

Im Rahmen der Nintendo Direct im Juni wurde der nächste Teil der Xenoblade Chronicles-RPG-Reihe angekündigt. Das Spiel heißt Xenoblade Genesis und wird im Jahr 2027 für die Nintendo Switch 2 erscheinen. Viel mehr wurde noch nicht verraten, dafür ein recht umfangreicher Trailer gezeigt, den ihr euch unten anschauen könnt.

Video starten 2:26 Xenoblade Genesis: Neues RPG für Nintendo Switch 2 enthüllt

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