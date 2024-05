10 Game-Proteste, die wirklich was verändert haben

Videospiel-Petionen - was für eine Zeitverschwendung! Denn die werden oft aus total albernen Gründen gestartet, kaum jemand macht mit oder selbet die mit Zehntausend Unterschriften bewirken am Ende gar nichts. Genauso ist es mit Beschwerden auf Social Media oder in Foren oder Review-Bombing. Bringt alles nix!

Wobei - ist das wirklich so? Denn erst kürzlich hat eine solche Protest-Aktion tatsächlich was bewirkt und einen millionenschweren Konzern in die Knie gezwungen. Im Video stellt Michi euch insgesamt 10 solcher Geschichten vor, in denen Fan-Proteste wirklich was bewegt haben.

00:00 - Intro

01:31 - Unerhörte Frechheit in Tarkov

03:57 - Grand Theft Abmahnung

05:41 - Review-Hellbombing bei Helldivers 2

09:13 - Xbox 180

11:31 - Dark Souls für PC - Oje

13:07 - Das Ende von Sim City

15:38 - Alles hat ein Ende nur Mass Effect hat Drei

18:10 - Skyrim-Mods kosten Geld

19:56 - WoW wieder wie früher

22:38 - Die dümmste Vorbestell-Aktion aller Zeiten

24:34 - Fazit