28 Years Later hat einen neuen Trailer und lässt die Zombie-Horden endlich von der Leine

Ab dem 19. Juni 2025 sollte ihr hinschauen, wo ihr hinlauft, denn überall lauern Zombies. Denn auch nach fast 30 Jahren ist der Rage-Virus in 28 Years Later nicht einfach so verschwunden. (Ja, ihr habt ja recht. Genau genommen sind es Infizierte, denn sie leben ja noch und können verhungern.)

Darum geht's: Im dritten Teil der Reihe hat eine kleine Gruppe von Überlebenden einen Zufluchtsort auf einer abgelegenen Insel gefunden. Doch eine wichtige und gefärhliche Mission auf dem Festland zwingt ein Mitglied dazu die Quarantänezone zu verlassen. Was er außerhalb der sicheren Mauern findet, ist nahezu unvorstellbar. Es gibt weitere Überlebende, aber die haben sich sehr verändert - und das heißt sicher nichts Gutes.

Der Cast besteht unter anderem aus: Aaron Taylor-Johnson (Jamie), Jodie Comer, Ralph Fiennes (Dr. Kelson), Jack O'Connell, Erin Kellyman (Jimmy Ink), Edvin Ryding (E. Sundqvist), Angus Angus Neill.

Im Regiestuhl sitzt Danny Boyle (127 Hours, Slumdog Millionär), der ebenfalls gemeinsam mit Alex Garland (Ex Machina, Civil War) das Drehbuch verfasst.

Danach ich übrigens noch lange nicht Schluss, denn es wurde bereits eine neue Trilogie im Zombie-Universum angekündigt.

