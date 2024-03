8 coole Spiel-Inhalte, die während der Entwicklung gestrichen wurden

Wusstet ihr, dass Joel aus The Last of Us eigentlich mal eine Freundin haben sollte? Oder, dass der Jarl von Weißlauf in Skyrim um ein Haar brutal ermordet wurde? Deleted Scenes gibt es nicht nur bei Filmen und Serien, auch in der Welt der Videospiele fällt so manches der Schnitt-Schere zum Opfer! Wir haben für euch die coolsten dieser Inhalte zusammengepackt.

Von Ideen, die es nicht über die Vorproduktion geschafft haben, über ganze Missionen und Features, die teilweise erst kurz vor Schluss der Entwicklung gestrichen wurden. Doch das Beste kommt erst noch: So mancher verlorener Moment lässt sich mittlerweile dank Mods wieder spielen! Lehnt euch also zurück und genießt die Momente, die ihr in Games verpasst habt.