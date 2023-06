89 auf OpenCritic: Dieses Adventure mit tauchendem Sushi-Chef ist ein Volltreffer

Dave the Diver ist ein charmantes Adventure-RPG, das am 27. Juni den Early Access auf Steam verlassen hat und jetzt regulär erhältlich ist. Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Titelheld Dave, der sich mit ein paar Kolleg*innen zusammengetan hat, um sich den Traum vom eigenen Sushi-Restaurant zu erfüllen.

Das Gameplay ist dabei in zwei Elemente aufgeteilt. Tagsüber erforscht ihr das mysteriöse Blue Hole, einen tiefen See in eurer direkten Umgebung. Dieser hat die Eigenschaft, dass er sich jedes Mal ein bisschen verändert. Hier macht ihr euch tauchend auf die Suche nach Fischen für euere Restaurant, kämpft gegen Haie und löst kleinere Rätsel.

Nachts verwaltet ihr dann wie in einer klassischen Management-Sim euer Sushi-Lokal. Ihr müsst dabei die Finanzen im Blick behalten, euer Personal zuteilen und das Menü festlegen. Der Titel entwickelt sich gerade zu einem echte Geheimtipp und steht auf Opencritic aktuell bei starken 89 Punkten.