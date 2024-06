A Quiet Place bekommt sein eigenes Horrorspiel und das gibt uns jetzt schon Gänsehaut

Schon 2021 hat Saber Interactive mit A Quiet Place: The Road Ahead eine Videospiel-Umsetzung des Horror-Franchises angekündigt. Jetzt gab es endlich einen ersten Trailer mitsamt Gameplay zu sehen und das Warten hat sich offensichtlich gelohnt.

Die Spielmechanik erinnert dabei ein wenig an Alien: Isolation und folgt der Prämisse der Filme: Jedes laute Geräusch kann also den sofortigen Tod bedeuten. Entsprechend müssen wir so leise wie möglich sein, während wir von Kreaturen gejagt werden, die sich nur mit Sound orientieren. The Road Ahead erzählt dabei nicht die Story der Filme nach, sondern bietet seine eigene Geschichte.

A Quiet Place: The Road Ahead soll noch 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.