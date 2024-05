In A Sign of Affection geht es um die gehörlose Studentin Yuki Itose, die im Laufe der Geschichte auf Itsoumi Nagi trifft. Er zeigt als eine der wenigen Personen Interesse an ihrer Perspektive der Welt und fängt sogar an Gebärdensprache zu lernen, damit er mit Yuki auf ihre Art kommunizieren kann. Stück für Stück lernen sich beide näher kennen und tauchen tiefer in die Welt des anderen ein. Zusammen entdecken sie neue Perspektiven und Ansichten im Leben.



A Sign of Affection ist mit insgesamt 12 Folgen in japanischer Sprachausgabe und deutschen Untertiteln auf Crunchyroll verfügbar.