A Tiny Sticker Tale - das niedliche Switch-Adventure hat einen Releasetermin

A Tiny Sticker Tale ist ein hübsches kleines Indie-Adventure, das am 4. Oktober auf dem PC und der Nintendo Switch erscheint. Im Spiel folgt ihr der Geschichte von Fynn, einem Esel, der eine hübsche Inselwelt erkundet. Das Besondere ist dabei: Ihr könnt alles, was ihr seht, in Sticker verwandeln.

Diese sammelt ihr dann in eurem Album und nutzt sie an anderer Stelle, um voranzukommen. Eine Brücke lässt euch über einen Fluss spazieren und der Mond macht den Tag in Windeseile zur Nacht. Das 'Tiny' im Namen kommt dabei nicht von ungefähr: Laut den Entwickler*innen könnt ihr das Spiel in knapp zwei Stunden komplett durchspielen.