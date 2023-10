Ähnlich Alien Isolation: In neuem Horrorspiel werdet ihr von einem grausamen Gott gejagt

Death Relives ist ein Survival-Horrorspiel, das Anfang 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen soll. Der Titel dreht sich um den Teenager Adrian, der vom aztekischen Gott Xipe Totec gejagt wird. Dank der Unreal Engine 5 sieht das Spiel dabei richtig schick aus.

Aus der First-Person-Perspektive erkundet ihr ein großes Herrenhaus, deckt dort Geheimnisse auf und löst kleine Rätsel. Währenddessen sitzt euch ständig Xipe Totec im Nacken. Ähnlich wie in Alien: Isolation folgt dieser keinen vorgegebenen Routen, sondern sucht aktiv nach euch und kann theoretisch jederzeit durch die Tür spazieren.

Kämpfen könnt ihr dabei nicht, wenn ihr dem Gott also begegnet, bleibt euch nichts anderes übrig, als die Beine in die Hand zu nehmen und abzuhauen. In Verstecken könnt ihr entkommen.