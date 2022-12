After Us: Ein Endzeit-Spiel mit einem etwas anderen Ansatz

Läuft gerade After Us: Ein Endzeit-Spiel mit einem etwas anderen Ansatz

After Us: Ein Endzeit-Spiel mit einem etwas anderen Ansatz Mathias Dietrich

10.12.2022 | 09:45 Uhr

After Us schickt euch in die Endzeit. Das allerdings auf eine etwas andere Art und Weise. Denn hier spielt ihr als Naturgeist Gaia und sammelt in einer trostlosen Welt die Seelen ausgestorbener Tiere. Dabei erfahrt ihr nicht nur, wieso diese das Zeitliche gesegnet haben, sondern müsst euch auch gegen mysteriöse Monster wehren, die das letzte Leben auf dem Planeten auslöschen wollen.