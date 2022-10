Age of Empires: Trailer kündigt zwei Spiele für Xbox Series X/S an

Microsoft bringt zwei seiner beliebtesten Echtzeit-Strategie-Spiele vom PC auf die Xbox-Konsolen: Age of Empires 2 erscheint in der Definitive Edition am 31. Januar 2023 für die Xbox Series X/S. Ebenfalls 2023 soll auch Age of Empires 4 für die Xbox kommen, ein Releasetermin gibt es dazu aber noch nicht.