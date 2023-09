Alan Wake 2 - So könnt ihr im Spiel die Realität beeinflussen und verändern

Mit Alan Wake 2 erscheint am 27. Oktober der mit Spannung erwartete Nachfolger des Mystery-Abenteuers von 2010 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Im Zentrum steht dabei natürlich wieder der namensgebende Protagonist, der als Krimi-Autor in seine eigenen Geschichten hineingezogen wird.

Mit einem neuen Trailer hat Entwickler Remedy jetzt den Writer's Room vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Art Hub, den ihr als Alan so gut wie immer betreten könnt. Hier arbeitet ihr an der Geschichte, die ihr erlebt und könnt so die Realität beeinflussen und verändern.

Neben Alan Wake spielt ihr im zweiten Teil auch die FBI-Agentin Saga Anderson, die sich ebenfalls mit übernatürlichen Ereignissen konfrontiert sieht.