Alan Wake: Der gepeinigte Schriftsteller darf bald auch in Dead by Daylight vor Monstern fliehen

Das Multiplayer-Horrorspiel Dead by Daylight setzt regelmäßig auf Crossover mit anderen Horrormarken wie Alien oder Saw. So kommen immer wieder neue Killer oder Fliehende ins Spiel. Am 30. Januar folgt mit Alan Wake aus der gleichnamigen Spielereihe der nächste Neuzugang.

Der in den Wahnsinn abdriftende Schriftsteller hatte 2023 ein gefeiertes Comeback nach knapp 13 Jahren hingelegt. Die Originalgeschichte von 2010 wurde in Alan Wake 2 erzählerisch, spielerisch und auch technisch meisterhaft fortgesetzt. Jetzt steht der Auftritt in den asymmetrischen Multiplayer-Runden von Dead by Daylight kurz bevor.