Alan Wake Remastered - Neuer Trailer zum Launch der Switch-Version veröffentlicht

Das Remaster von Remedys Myster-Hit Alan Wake ist ein knappes Jahr nach dem Release für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S jetzt auch für die Nintendo Switch erhältlich. Inhaltlich bleibt dabei alles beim Alten, das Remaster enthält neben dem Hauptspiel auch die beiden Zusatzepisoden The Signal und The Writer.

Die Story dreht sich um den Titelhelden Alan Wake, der als Thriller-Autor plötzlich in seine eigenen Geschichten reingezogen wird. Neben der spannenden Geschichte sticht besonders der Einsatz von Licht und Dunkelheit als Gameplay-Element hervor.