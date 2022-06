Aliens: Dark Descent - Neuer Shooter mit Massen an Xenomorphs angekündigt

09.06.2022 20:28 Uhr

Im Rahmen des Summer Game Fest wurde Aliens: Dark Descent angekündigt. Dabei handelt es sich um einen neuen Shooter in der ihr euch wieder gegen Massen an Xenomorphs kämpfen müsst. Das Besondere: Ihr kämpft aus einer isometrischen Ansicht gegen die Monster. Es handelt sich hier also um einen Twin-Stick-Shooter.

Aliens: Dark Descent erscheint 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.