All Walls Must Fall: Das Cyberpunk-Taktikspiel zeigt im Trailer Nachtclub-Partys und Schießereien

All Walls Must Fall versetzt uns in eine alternative Zukunftsversion von Berlin. Der Kalte Krieg ist hier auch im Jahr 2089 noch nicht vorbei und die Mauer steht weiterhin. Als zeitmanipulierender Geheimagent haben wir eine Nacht Zeit, um einen tödlichen Anschlag zu verhindern, der die ganze Stadt zerstören wird.

Also bahnen wir uns unseren Weg durch die Berliner Nachtklubs, sprechen mit Gästen und Barkeepern und liefern uns Feuergefechte mit Feinden. Eine Besonderheit ist dabei unsere Fähigkeit, die Zeit anzuhalten oder zurückzudrehen. So planen wir unsere nächsten Schritte in Ruhe voraus und können bei Bedarf Fehler wieder ausbügeln.