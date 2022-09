Alterium Shift - JRPG mit Final Fantasy-Optik kommt auf die Switch

Alterium Shift ist ein Oldschool-JRPG von Drattzy Games, das im Dezember für den PC und 2023 auf Nintendo Switch erscheinen soll. Das Spiel versteht sich als Hommage an Final Fantasy VI oder Chrono Trigger. In einer fantasievollen Welt schlüpfen Spieler*innen in die Rollen von Pyra, Atlas und Sage. Drei Held*innen, die von Dolion trainiert werden, um eine wichtige Mission zu erfüllen.

Die Welt von Alteria steht zur Erkundung bereit. Überall warten Charaktere, Geheimnisse und Schätze. Kämpfe gibt es natürlich ebenfalls. Diese werden in klassischer JRPG-Manier rundenbasiert ausgetragen. Die drei Hauptfiguren verfügen dabei über unterschiedliche Fähigkeiten.