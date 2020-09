Amnesia: Rebirth - Das Horror-Spiel lässt euch am 20. Oktober das Blut in den Adern gefrieren

15.09.2020 19:02 Uhr

Im Oktober heißt es gruseln und dafür erscheinen auch einige neue Horror-Spiele. Darunter auch Amnesia: Rebirth, wie ein neuer Trailer bestätigt hat.

?Das Spiel wird ein Sequel zu The Dark Descent, dem ersten Teil der Reihe. Demnach führt es euch in die Wüste von Algerien, wo ihr in die Rolle von Tasi Trianon schlüpft. Das Horror-Spiel soll euch dunkle Abgründe vor Augen halten und die Vergangenheit von Tasi aufarbeiten lassen. ?

Amnesia: Rebirth erscheint am 20. Oktober für PS4 und PC.