Amnesia: The Bunker - Neuer Horror-Ableger spielt in einem WK1-Bunker

Amnesia: The Bunker ist der neueste Eintrag in der Reihe und erscheint bereits im März 2023 für Xbox One, Series X/S, PS4 und den PC. Wir spielen wie schon im Vorgänger eine komplett neue Hauptperson, nämlich einen französischen Soldaten. Dieser versucht in einem düsteren WK1-Bunker nicht nur herauszufinden, was mit seinen Kamerad*innen passiert ist, sondern vor allem auch, zu überleben.

Um ihm dabei zu helfen, steht uns dieses Mal auch eine Schusswaffe zur Verfügung, die wir auf fiese Monster abfeuern können. Zudem ist die Spielwelt offener als noch in früheren Teilen der Reihe und Gegner- und Item-Platzierungen sind zufällig.