Among Us VR - Meuchelt eure Freunde hautnah im neuesten Gameplay-Trailer

10.06.2022 17:23 Uhr

Der Hype um Among Us ist mittlerweile vorbei, aber bald könnte es für manche einen zweiten Frühling erleben. Denn das Team von Innersloth arbeitet an einer VR-Fassung zu der jetzt erstes längeres Gameplay gezeigt wurde. So müsst ihr in VR durch das Raumschiff laufen und direkt mit den Konsolen interagieren, um die Aufgaben zu lösen. Doch Vorsicht, Imposter befinden sich in eurem Team und wollen die menschliche Crew hinterrücks meucheln.

Among Us VR wurde Ende letzten Jahres für Meta Quest 2, Steam VR und PSVR angekündigt. Letzteres fehlt mittlerweile in der Auflistung, was aber damit zusammenhängen kann, dass die Entwickler auf PSVR 2 warten werden. Sie haben zumindest im April 2022 bestätigt, dass Among Us seinen Weg auf Sonys neuestes Headset finden wird.