Animal Crossing: New Horizons - Gratis-Upgrade lässt uns Karneval feiern

26.01.2021 15:57 Uhr

Die Karnevalszeit macht auf vor Animal Crossing: New Horizons nicht halt. Mit einem kostenloses Update stimmt der Pfau Pavo uns und unsere Inselbewohner auf eine bunte Party ein. Dazu gehören natürlich auch neue bunte Kostüme, Musik und Tanzeinlagen, wie sie in Rio de Janeiro zu Karneval üblich sind. Außerdem warten wieder neue Gegenstände auf uns und wir können bunte Federn für Pavo sammeln.

Das Gratis-Update erscheint am 28. Januar 2021, während die große Party zu Karneval am 15. Februar 2021 auf der Insel stattfindet. Im März wird es dann auch ein Update zu Super Mario geben, das am Ende angeteasert wurde.