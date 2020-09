Animal Crossing: New Horizons - Halloween hält nächste Woche Einzug auf eurer Insel

25.09.2020 15:17 Uhr

Das Warten ist vorbei nächte Woche: Animal Crossing bekommt endlich wieder ein Update.

Am 30. September erfolgt das große Herbst-Update und bringt gleich mehrere schaurige Features mit sich. Am Wichtigsten ist der anbaubare Kürbis, den ihr pflanzen und dann für saisonale Möbel nutzen könnt. Dazu kommen neue Kleidungsstücke als Halloween-Kostüme sowie neue Haut- und Augenfarben. Das große Hauptevent findet dann an Halloween selbst statt mit besonderen Aktivitäten und vielem mehr.