Animal Crossing: New Horizons - Update-Trailer stellt Crossover mit Super Mario vor

18.02.2021 10:02 Uhr

Auf der Nintendo Direct vom 17. Februar 2021 wurde das neue Update für Animal Crossing: New Horizons vorgestellt. Das beschwert uns ein Crossover mit Super Mario, was zahlreiche Items im Mario-Stil bedeutet, mit denen wir unsere Insel in ein Pilz-Königreich verwandeln können.

Dazu zählen beispielsweise Fragezeichen-Blöcke, grüne Panzer und auch Outfits. Besonders praktisch sind hierbei aber die Warp-Rohre, die wie in den Mario-Spielen funktionieren. Wir können damit also zwischen den Orten auf der Insel hin- und herreisen.

Das kostenlose Update erscheint am 25. Februar für alle New Horizons-Spieler*innen. Die Mario-Items selbst sind ab dem 1. März über den Nook Shopping-Katalog verfügbar.