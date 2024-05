Animal Well ist das bislang außergewöhnlichste Metroidvania des Jahres

Animal Well ist am 09. Mai für Nintendo Switch, PS5 und PC (für Steam Deck geeignet) erschienen und laut Metacritic nicht nur einer der größten Hits 2024, sondern auch eines der außergewöhnlichsten Metroidvanias überhaupt.

Das Besondere: Als kleines rundes Wesen werdet ihr ohne jegliche Kenntnisse in eine düstere und von unheimlichen Tieren bevölkerte 2D-Spielwelt geworfen, die ihr euch nach und nach durch entdeckte Fähigkeiten selbst erschließen müsst. Dabei ist das Ganze nicht nur super atmosphärisch und regt enorm euren Entdeckerdrang an, Animal Well kommt zudem ohne Kämpfe aus und setzt vielmehr auf clevere und überaus motivierende Puzzles.

Eine genauere Einschätzung zum Spiel findet ihr in Kürze auf GamePro.