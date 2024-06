Anime-Hit Kaiju No. 8 bekommt jetzt auch sein eigenes Videospiel spendiert

Crunchyrolls Hit-Anime Kaiju No.8 bekommt sein eigenes Spiel spendiert. Im offiziellen Debüt-Trailer gibt es erste Szenen zum neuen Action-Spiel zur Serie von Videospielentwickler Akatsuki Games.

Das Spiel wird auf PC, iOS und Android erscheinen. Leider gibt es noch keine weiteren Informationen zum Releasedatum und Spielmechaniken zu Kaiju No. 8: The Game.

Um was geht’s in “Kaiju No. 8” eigentlich? Die Crunchyroll-Serie dreht sich um Kafka Hibino, der die Kadaver von “Kaiju”-Monstern aufräumt. Sein Traum ist es, dem Verteidigungstrupp beizutreten und alle “Kaijus” zu dezimieren, um somit das Versprechen an seine Kindheitsfreundin Mina einzuhalten.

Durch einen nächtlichen Überfall eines Kaijus, wird Kafka selbst zu einem Monster und aufgrund vieler Missverständnisse steht der Hauptprotagonist mit dem Codenamen Kaiju No.8 auf der Todesliste des Verteidigungstrupp Japans.