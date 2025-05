Anno 117 zeigt im Trailer endlich Gameplay, neue Features und grenzt den Release ein

Fast ein ganzes Jahr nach der erstmaligen Enthüllung von Anno 117 gibt es jetzt endlich richtiges Gameplay zu sehen. Den Anfang macht dabei der große Gampelay-Trailer, der das Aufbauspiel in seiner ganzen Pracht präsentiert. In Anno 117 tritt die traditionsreiche Aufbaureihe dieses Mal einen Trip in die römische Antike an. Soweit in die Vergangenheit ist noch kein Anno jemals vorgedrungen!

Als Statthalter bauen wir entweder im römischen Latium oder im keltischen Albion ein Inselreich auf und versorgen unsere wachsenden Städte mit allerlei erdenklichen Ressourcen. Der Trailer zeigt dabei neben Anno-typischen Mechaniken auch viele neue Features. Es wird in Anno 117 jetzt etwa ein Religionssystem geben. Ihr könnt für jede Insel einen Gott bestimmen, der dann mit seiner göttlichen Kraft eure Produktion fördert. Es gibt auch eine Aussicht auf einige der prachtvollsten Gebäude in Anno 117. Darunter das Kolosseum, in dem echte Spiele abgehalten werden.

Anno 117 soll noch dieses Jahr erscheinen, und zwar im Winter. Ein exaktes Release-Datum wird zu einem späteren Zeitpunkt enthüllt.