Apex Legends - Launch Trailer von Season 15 zeigt Catalyst in Aktion

Respawns Battle-Royale-Shooter Apex Legends startet am 1. November in seine 15. Saison. Das Spin-Off der Titanfall-Serie ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC und Mobile erhältlich. Neben einer neuen Map kommt mit Catalyst auch eine neue Legende ins Spiel.

Deren Fähigkeiten wurden bisher noch nicht offiziell vorgestellt, dafür wissen wir durch den Launch Trailer mehr über ihre Geschichte. Wie Seer kommt auch Catalyst vom Planeten Boreas, wo auch die neue Karte angesiedelt ist. Zwischen den beiden gibt es wohl einen schwelenden Konflikt, der im Verlauf von Season 15 an Fahrt aufnehmen dürfte.